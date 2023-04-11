Решение по истребителям для Украины может быть принято до лета - Дания
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр обороны заявил во вторник, что он ожидает, что датчане и их союзники примут решение о том, передавать ли западные истребители Украине до лета. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Обсуждения требуют времени, потому что страны должны действовать сообща, заявил исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен во время визита в Украину.
«Дания не будет делать это в одиночку», — заявил Лунд Поульсен нескольким датским СМИ, добавив, что решение все еще можно достичь «в ближайшем будущем».
«Нам нужно сделать это вместе с несколькими странами. У нас также будет диалог с американцами по этому поводу», — сказал министр.
Парк Дании состоит из 43 американских самолетов F-16, 30 из которых находятся на вооружении.
Что было раньше
Словакия и Польша начали поставки истребителей МиГ-29 советской разработки в Украину в конце марта и в начале апреля.
Варшава заявила, что готова отдать все свои МиГ-29 – около 30.
Но, несмотря на запросы Киева, никаких современных истребителей, таких как американский F-16, обещано не было, и Вашингтон до сих пор заявлял, что не будет посылать истребителей.
Нидерланды и Франция не исключают отправки самолетов, а в феврале Великобритания предложила обучать украинских летчиков-истребителей.