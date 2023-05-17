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Бельгия готова учить украинских пилотов на F-16, но истребители предоставить не сможет

Бельгия готова учить украинских пилотов на F-16, но истребители предоставить не сможет

Киев • УНН

 • 631507 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Бельгия готова обучать украинских пилотов истребителей летать на F-16. О самостоятельной поставке этой техники в Украину речи пока не идет. В бельгийском правительстве говорят, что самолетов мало и все они активно используются для защиты союзников НАТО, пишет УНН со ссылкой на DeMorgen.

Детали

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник дали понять, что хотят научить украинских пилотов управлять современными западными истребителями. Бельгия - одна из тех европейских стран, которая хочет обучать украинских пилотов - в частности, как обращаться с F-16, сообщили в кабинете бельгийского премьер-министра Александера де Кроо, пишет DeMorgen.

Цитата

"На саммите в Гааге в начале этого месяца, во время встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром, также поднимался вопрос о F-16. Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем обучать пилотов", - отметил представитель правительства.

Причина, по которой Бельгия не может предоставить Украине F-16, заключается в том, что все бельгийские самолеты используются для защиты воздушного пространства Бенилюкса и Балтии. Эстония, Латвия и Литва - союзники НАТО, которые чувствуют горячее дыхание москвы на своей шее. Следовательно, это миссии, от которых Бельгия не может или не хочет просто отказаться, объясняет офис премьер-министра Де Кроо.

Бельгийская армия все еще располагает около 50 самолетов F-16 (из первоначального заказа в 160). В течение следующих нескольких лет оставшиеся самолеты будут постепенно заменены 34 новыми F-35. Но это может произойти слишком поздно, чтобы помочь Украине выйти из войны с россией.

"К концу 2023 года два бельгийских F-16 будут выведены из эксплуатации по причине достижения 8000 часов налета. После достижения этих летных часов оба самолета будут использованы для запасных частей для остального бельгийского флота и/или для обучения и подготовки нашего технического персонала, который ежедневно работает над поддержанием нашего парка F-16 в рабочем состоянии", - сообщили в офисе министра обороны Людивин Дедондер.

Дополнение

В Нидерландах и Дании дела обстоят иначе. Нидерландские военно-воздушные силы уже находятся в процессе перехода на F-35. Самолет стоит на вооружении с 2019 года. В то же время, Нидерланды все еще имеют 24 истребителя F-16 в резерве. Они могут служить в Украине. По словам премьер-министра Марка Рютте, нет "никаких табу" и досье работает "интенсивно". Дания также уже осуществляет переход на F-35. Датчане хотят принять решение относительно своего парка F-16 (43 единицы) до лета.

В любом случае, для отправки американских F-16 на фронт в Украину требуется разрешение Вашингтона. Так же, как Берлин в начале этого года должен был официально дать согласие Польше, среди прочего, на поставку современных танков Leopard. Табу на поставку Украине истребителей F-16, похоже, незаметно исчезло, пишет DeMorgen.

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