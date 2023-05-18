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Група конгресменів США закликала Байдена розблокувати F-16 для України "без зволікань"

Група конгресменів США закликала Байдена розблокувати F-16 для України "без зволікань"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. 14 демократів і республіканців у Конгресі США направили листа президенту США Джо Байдену із закликом "без зволікань" розблокувати надання Україні винищувачів F-16, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

У Вашингтоні високопоставлений американський чиновник заявив, що адміністрація Байдена все ще неохоче говорить про забезпечення України власними F-16, частково через те, що багатомільйонна ціна літака поглине надто багато коштів з і без того мізерного бюджету на війну, пише The New York Times.

Натомість, за словами американського чиновника, адміністрація більше стурбована прискоренням доставки іншої американської зброї в Україну вчасно для контрнаступу на росію, і що в будь-якому випадку винищувачі не прибудуть на поле бою щонайменше кілька місяців - ймовірно, задовго до початку битви.

Українські посадовці, пише видання, кажуть, що їх більше турбує західна підтримка - коли настає втома від війни і вичерпується фінансування. Особливе занепокоєння викликають Сполучені Штати, де деякі республіканці, у тому числі кандидати на президентських виборах наступного року, уже ставлять питання про те, наскільки більшу підтримку має надавати країна, зазначає The New York Times.

Група з 14 демократів і республіканців у Конгресі в середу закликали президента Байдена розблокувати F-16 без зволікань, пише видання.

Цитата

"Як ми бачили на прикладі початкових вагань наших союзників щодо надання танків Україні, лідерство США має вирішальне значення для забезпечення Києва додатковими ресурсами і новими можливостями. Надання Україні винищувачів F-16 має важливе значення для ефективного завершення цієї війни на справедливих умовах", - написали законодавці в листі до Білого дому, який координував представник Джаред Голден, демократ від штату Мен.

Як вказує видання, адміністрація Байдена часто чинила опір наданню Україні більш потужного озброєння, побоюючись ескалації атак з боку москви. 

Військовий експерт I.I.S.S. Дуглас Баррі, сказав, що було б дивно, якби адміністрація Байдена не дала "хоча б якийсь мовчазний кивок і підморгування" на знак схвалення європейського плану допомоги в закупівлі F-16 для України і підготовці її пілотів, перш ніж рухатися далі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США не виключають можливості передання винищувачів F-16 Україні іншими країнами

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