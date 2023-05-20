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В Белом доме объяснили, почему США не предоставили Украине F-16 для ожидаемого контрнаступления

В Белом доме объяснили, почему США не предоставили Украине F-16 для ожидаемого контрнаступления

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Соединенные Штаты планируют предоставить Украине истребители четвертого поколения F-16 в рамках долгосрочных усилий по защите страны против российской агрессии. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге объяснил, что Вашингтон не передал самолеты до ожидаемого контрнаступления потому, что они "не были первыми в списке" необходимого вооружения для наступления, передает УНН

Цитата

"Наш подход к обеспечению украинцев оружием, материалами, обучением соответствовал потребностям конфликта... То, о чем Президент (США Джо Байден, - ред.) действительно говорил еще в феврале, это то, что мы были в центре огромных усилий, чтобы гарантировать, что Украина будет иметь то, что ей нужно, чтобы иметь возможность начать это контрнаступление этим летом: начиная от танков и заканчивая боевыми машинами Bradley, HIMARS, артиллерийскими боеприпасами, другими возможностями. F-16 не является частью этой смеси", - сказал Салливан.

Детали

Советник отметил, что предоставление F-16 является частью долгосрочных усилий. Для этого, по его словам, сначала нужно провести обучение пилотов. Затем, в сотрудничестве с международными союзниками и Украиной определить, как "фактически поставлять самолеты", добавил он.

Салливан подчеркнул, что часть подхода к предоставлению необходимого оборудования Киеву основана на том, что Вашингтон предоставляет вооружение, которое "с военной точки зрения, советов военных командований является необходимым в определенный момент времени и определенный момент конфликта".

"Наше мнение заключается в том, что F-16 сейчас не подходит для борьбы. Так что, если бы у нас это было прямо сейчас, это не главное, что им нужно на поле боя для этого контрнаступления. Поэтому мы чувствуем, что мы сможем дать им то, что им нужно для будущей силы, когда им это потребуется. С нашей точки зрения, время для начала обучения настало именно сейчас", - пояснил советник.

В то же время он возразил, что Украина может использовать оружие, предоставленное западными партнерами для нападений на территорию рф.

"Украинцы постоянно заявляли, что готовы это (не использовать оружие по территории рф, - ред.) сделать. И на самом деле мы видели, как они придерживались этого, предоставив западное оборудование, когда мы его им дали", - отметил Салливан.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

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