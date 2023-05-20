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Коалиция истребителей: США подтвердили поддержку усилий по учениям украинских пилотов

Коалиция истребителей: США подтвердили поддержку усилий по учениям украинских пилотов

Киев • УНН

 • 694170 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Соединенные Штаты присоединятся к совместным усилиям союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"Мы предоставили Украине то, что ей нужно, на основе тесных консультаций между нашими и их военными. Сейчас мы перешли к обсуждению, как усовершенствовать Воздушные силы Украины как часть наших долгосрочных обязательств по самообороне Украины", - заявил Салливан.

Детали

Он добавил, что на сегодня Вашингтон выполнил "все обязательства" по вооружению, необходимому для ожидаемого украинского контрнаступления против российских захватчиков, поэтому "пришло время сказать: "Что понадобится Украине, чтобы иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии, когда мы будем двигаться вперед?"

Советник напомнил, что президент США Джо Байден сообщил своим коллегам из G7, что Вашингтон будет поддерживать совместные усилия по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

"В течение следующих месяцев обучения мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их доставит и сколько", - сообщил он.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский во время визита в Лондон  15 мая заявил, что Украина совместно с Соединенным Королевством планирует создать "коалицию истребителей", чтобы защитить украинское небо. В нее сейчас входят Великобритания, Франция, Нидерланды, Португалия и Дания.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил, что Украина хочет получить от 40 до 50 истребителей F-16, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок.

Ранее

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, что Вашингтон не передал истребители до ожидаемого контрнаступления потому, что они "не были первыми в списке" необходимого вооружения для наступления.

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