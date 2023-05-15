Ми хочемо створити "коаліцію винищувачів" - Зеленський у Лондоні

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"Сьогодні ми говорили про винищувачі, це дуже важлива розмова для нас, тому що ми не можемо контролювати небо, ви це знаєте... Оскільки ми справжні партнери з Ріші, він знає всі подробиці, що відбувається на нашому полі бою. Ми хочемо створити коаліцію цих винищувачів, і я дуже позитивно ставлюся до цього. Ми говорили про це, і найближчим часом ви почуєте, я вважаю, дуже важливі рішення, але ми повинні ще трохи попрацювати для цього", - наголосив Зеленський.

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Своєю чергою, Сунак підтвердив "непохитну" підтримку України та заявив, що Британія прагне допомогти країні захистити небо "не лише зараз, щоб повернути законну територію, а й щоб Україна мала засоби захищати себе й у майбутньому". Він додав, що механізми безпеки, які слід запровадити на довгострокову перспективу, щоб Київ зміг забезпечити ефективне стримування російській агресії, були ще однією темою розмови.

Щодо винищувачів, прем'єр Британії зазначив, що його країна стане "ключовою частиною" коаліції країн, яка надасть підтримку Україні.

"Це непроста річ, оскільки ми з Володимиром обговорювали, як наповнити цей бойовий потенціал винищувача. Це не лише забезпечення літаками, це також навчання пілотів і вся супутня логістика, і Велика Британія може зіграти в цьому велику роль", - зауважив він.

Крім цього, прем'єр повідомив, що "відносно скоро" Лондон розпочне підготовку українських пілотів.

"Ми готові реалізувати ці плани у відносно стислі терміни, а це означатиме, що ми будемо готувати громадян України, щоб вони стали абсолютно боєздатними пілотами літаків, і особливо це стосується практики НАТО. Це важлива частина відносин між нашими країнами. Тож сьогодні дуже продуктивне обговорення... Ми дуже прагнемо створити таку коаліцію країн, щоб надати Україні авіаційну підтримку, яка їм потрібна", - підсумував Сунак.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у Лондоні, анонсував зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії.

Велика Британія оголосила, що розпочне навчання українських пілотів, а також докладає зусиль щодо співрпаці з іншими країнами стосовно можливої відправки F-16 в Україну.