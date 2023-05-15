Мы хотим создать "коалицию истребителей" - Зеленский в Лондоне

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"Сегодня мы говорили об истребителях, это очень важный разговор для нас, потому что мы не можем контролировать небо, вы это знаете... Поскольку мы настоящие партнёры с Риши, он знает все подробности, что происходит на нашем поле боя. Мы хотим создать коалицию этих истребителей, и я очень положительно отношусь к этому. Мы говорили об этом, и в ближайшее время вы услышите, я считаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать для этого", - подчеркнул Зеленский.

Детали

В свою очередь, Сунак подтвердил "непоколебимую" поддержку Украины и заявил, что Великобритания стремится помочь стране защитить небо "не только сейчас, чтобы вернуть законную территорию, но и чтобы Украина имела средства защищать себя и в будущем". Он добавил, что механизмы безопасности, которые следует ввести на долгосрочную перспективу, чтобы Киев смог обеспечить эффективное сдерживание российской агрессии, были еще одной темой разговора.

Что касается истребителей, премьер Великобритании отметил, что его страна станет "ключевой частью" коалиции стран, которая окажет поддержку Украине.

"Это непростая вещь, поскольку мы с Владимиром обсуждали, как наполнить этот боевой потенциал истребителя. Это не только обеспечение самолетами, это также обучение пилотов и вся сопутствующая логистика, и Великобритания может сыграть в этом большую роль", - отметил он.

Кроме этого, премьер сообщил, что "относительно скоро" Лондон начнет подготовку украинских пилотов.

"Мы готовы реализовать эти планы в относительно сжатые сроки, а это будет означать, что мы будем готовить граждан Украины, чтобы они стали абсолютно боеспособными пилотами самолетов, и особенно это касается практики НАТО. Это важная часть отношений между нашими странами. Так что сегодня очень продуктивное обсуждение... Мы очень стремимся создать такую коалицию стран, чтобы предоставить Украине авиационную поддержку, которая им нужна", - подытожил Сунак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Лондоне, анонсировал встречу с премьер-министром Великобритании.

Великобритания объявила, что начнет обучение украинских пилотов, а также прилагает усилия по сотрудничеству с другими странами относительно возможной отправки F-16 в Украину.