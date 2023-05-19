Коаліція винищувачів: експерт розповів, скільки часу необхідно для навчання українських пілотів та як вирішити питання з техобслуговуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Україна працює над формуванням коаліції винищувачів та отриманням літаків від західних партнерів. У коментарі УНН військовий експерт Дмитро Снєгирьов оцінив, скільки часу потрібно на підготовку пілотів та які ще питання можуть виникнути при передачі літаків.
Для ефективного використання літаків необхідний навчений персонал, а це не лише пілоти, а й техніки.
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«Чому затримка може бути з наданнями винищувачів F-16 – це навчання пілотів. Бо навіть незважаючи на заяви Сунака (Ріші Сунак – премє'р-міністр Великої Британії – ред.) під час зустрічі з Володимиром Зеленським про те, що Велика Британія готова навчати українських літунів згідно зі стандартами ВПС Великої Британії, курс навчання - це приблизно до 2 років. Але враховуючи високий рівень підготовки українських пілотів – можуть скоротити до 6-9 місяців. Друге, навчання авіаційних техників, які будуть обслуговувати F-16. Там декілька років навчання, і тут скоротити термін навчання не можна. Але це питання може бути вирішено за рахунок iноземних добровольців, які зголосяться допомогти щодо моментів обслуговування цих літаків. Це найбільш привабливий для нас варіант, щоби скоротити час передачі літаків», - пояснив експерт.
За словами Снєгирьова, також важливим залишається логістичне питання, а це - не просто передислокація літаків, а створення ремонтних баз. При цьому ремонтні бази мають бути створені на території країн-членів НАТО, зважаючи на те, що Україна піддається щільним обстрілам з боку ворога.
«Тобто, якщо будуть вирішені всі питання, тоді можемо говорити про реальні терміни передачі F16 українській стороні», - зауважив експерт.
Щодо того, яку ж кількість літаків може отримати України, то, ймовірно, ті цифри, які називаються нашою стороною – від 40 до 60 F-16, обумовлені поточними потребами Збройних Сил України, але загалом питання кількості, моделей та того, які країни можуть передати нам літаки – мають обговорюватися за зачиненими дверима, резюмував експерт.
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