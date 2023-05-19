Коалиция истребителей: эксперт рассказал, сколько времени необходимо для обучения украинских пилотов и как решить вопрос с техобслуживанием

ukru
13 марта, 19:26 • 51603 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106250 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108516 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108610 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102216 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96736 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110651 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131537 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171710 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202791 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 45277 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 40325 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 27014 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 49237 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 28961 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171710 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202791 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144393 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150878 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187358 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 66542 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103833 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120829 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156500 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163361 просмотра
Актуальное
Коалиция истребителей: эксперт рассказал, сколько времени необходимо для обучения украинских пилотов и как решить вопрос с техобслуживанием

Коалиция истребителей: эксперт рассказал, сколько времени необходимо для обучения украинских пилотов и как решить вопрос с техобслуживанием

Киев • УНН

 • 1236218 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Украина работает над формированием коалиции истребителей и получением самолетов от западных партнеров. В комментарии УНН военный эксперт Дмитрий Снегирев оценил, сколько времени нужно на подготовку пилотов и какие еще вопросы могут возникнуть при передаче самолетов.

Для эффективного использования самолетов необходим обученный персонал, а это не только пилоты, но и техники.

Цитата

«Почему задержка может быть с предоставлением истребителей F-16 – это обучение пилотов. Потому что даже несмотря на заявления Сунака (Риши Сунак – премьер-министр Великобритании – ред.) во время встречи с Владимиром Зеленским о том, что Великобритания готова обучать украинских летчиков согласно стандартам ВВС Великобритании, курс обучения - это примерно до 2 лет. Но учитывая высокий уровень подготовки украинских пилотов – могут сократить до 6-9 месяцев. Второе, обучение авиационных техников, которые будут обслуживать F-16. Там несколько лет обучения, и здесь сократить срок обучения нельзя. Но этот вопрос может быть решен за счет иностранных добровольцев, которые согласятся помочь по моментам обслуживания этих самолетов. Это наиболее привлекательный для нас вариант, чтобы сократить время передачи самолетов», - пояснил эксперт.

По словам Снегирева, также важным остается логистический вопрос, а это - не просто передислокация самолетов, а создание ремонтных баз. При этом ремонтные базы должны быть созданы на территории стран-членов НАТО, учитывая то, что Украина подвергается плотным обстрелам со стороны врага.

«То есть, если будут решены все вопросы, тогда можем говорить о реальных сроках передачи F16 украинской стороне», - заметил эксперт.

Что касается того, какое же количество самолетов может получить Украина, то, вероятно, те цифры, которые называются нашей стороной – от 40 до 60 F-16, обусловлены текущими потребностями Вооруженных Сил Украины, но в целом вопросы количества, моделей и того, какие страны могут передать нам самолеты – должны обсуждаться за закрытыми дверями, резюмировал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США не исключают возможности передачи истребителей F-16 Украине другими странами

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы