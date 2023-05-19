Коалиция истребителей: эксперт рассказал, сколько времени необходимо для обучения украинских пилотов и как решить вопрос с техобслуживанием

Для эффективного использования самолетов необходим обученный персонал, а это не только пилоты, но и техники.

Цитата

«Почему задержка может быть с предоставлением истребителей F-16 – это обучение пилотов. Потому что даже несмотря на заявления Сунака (Риши Сунак – премьер-министр Великобритании – ред.) во время встречи с Владимиром Зеленским о том, что Великобритания готова обучать украинских летчиков согласно стандартам ВВС Великобритании, курс обучения - это примерно до 2 лет. Но учитывая высокий уровень подготовки украинских пилотов – могут сократить до 6-9 месяцев. Второе, обучение авиационных техников, которые будут обслуживать F-16. Там несколько лет обучения, и здесь сократить срок обучения нельзя. Но этот вопрос может быть решен за счет иностранных добровольцев, которые согласятся помочь по моментам обслуживания этих самолетов. Это наиболее привлекательный для нас вариант, чтобы сократить время передачи самолетов», - пояснил эксперт.

По словам Снегирева, также важным остается логистический вопрос, а это - не просто передислокация самолетов, а создание ремонтных баз. При этом ремонтные базы должны быть созданы на территории стран-членов НАТО, учитывая то, что Украина подвергается плотным обстрелам со стороны врага.

«То есть, если будут решены все вопросы, тогда можем говорить о реальных сроках передачи F16 украинской стороне», - заметил эксперт.

Что касается того, какое же количество самолетов может получить Украина, то, вероятно, те цифры, которые называются нашей стороной – от 40 до 60 F-16, обусловлены текущими потребностями Вооруженных Сил Украины, но в целом вопросы количества, моделей и того, какие страны могут передать нам самолеты – должны обсуждаться за закрытыми дверями, резюмировал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США не исключают возможности передачи истребителей F-16 Украине другими странами