Байден официально заявил, что США будут тренировать украинских пилотов для F-16

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"Я сказал (на встрече с Владимиром Зеленским – ред.), что США вместе с союзниками и партнерами начнут тренировки украинских летчиков для истребителей четвертого поколения, включая F-16", – сообщил сказал он.

Детали

Президент отметил, что это усилит способность Украины защищать себя в долгосрочной перспективе.

"В прошлом году мы передавали все, что им нужно на данный момент. Теперь мы движемся в сторону того, чтобы они могли защищаться в дальнейшем", – добавил Байден.

Ранее о намерении обучать украинских пилотов заявили в Канаде.

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