Коалиция истребителей F-16 для Украины: глава дипломатии ЕС считает, что подготовка пилотов уже началась
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал прогресс, достигнутый на саммите G7, по коалиции истребителей F-16 для Украины и считает, что подготовка пилотов уже началась. Об этом он сказал журналистам перед встречей глав МИД стран ЕС в понедельник, пишет УНН.
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"Это хорошая инициатива. Это хорошо, что выходцы из "Группы семи" решили наконец подготовить почву для того, чтобы обеспечить Украину истребителями, которые им необходимы. Поэтому я думаю, что подготовка пилотов уже началась, это первое, что надо сделать", - говорится в обнародованном пресс-службой заявлении Борреля в ответ на вопрос о прогрессе в коалиции истребителей F-16 для Украины.
Напомним
Боррель надеется, что вскоре можно будет обеспечить Украину этим видом вооружения.
Дополнение
Приезд Президента Украины Владимир Зеленского на саммит G7 совпал с решением Белого дома начать обучение украинских пилотов истребителям F-16, а также позволить союзникам отправлять эти самолёты Украине.