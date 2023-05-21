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Не можу сказати, скільки та коли ми отримаємо: Зеленський про F-16 для України

Не можу сказати, скільки та коли ми отримаємо: Зеленський про F-16 для України

Київ • УНН

 • 662737 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, заявив під час пресконференції за підсумками саміту G7 у Японії Президент Володимир Зеленський, додавши, що не знає, в якій кількості та коли це буде, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми дійсно довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат... Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання", - сказав Зеленський.

Водночас голова держави не називає країни, які готові надати літаки, та точні терміни постачання.

"Я не можу вам зараз сказати, скільки ми отримаємо літаків і коли це точно буде. Але ми будемо прискорювати це", - наголосив він.

Доповнення

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат припустив, що для початку Україна отримає 12-18 винищувачів F-16.

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