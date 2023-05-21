Не могу сказать, сколько и когда мы получим: Зеленский о F-16 для Украины

Цитата

"Мы действительно долго и мощно работали с партнерами, чтобы получить желаемый результат... Сегодня открыта для нас миссия тренировки. Это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы эти люди были максимально опытные, чтобы сократить процесс обучения", - сказал Зеленский.



В то же время глава государства не называет страны, которые готовы предоставить самолеты, и точные сроки поставки.

"Я не могу вам сейчас сказать, сколько мы получим самолетов и когда это точно будет. Но мы будем ускорять это", - подчеркнул он.

Дополнение

Президент США Джо Байден официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских пилотов для F-16.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат предположил, что для начала Украина получит 12-18 истребителей F-16.