Закрыть небо: Military Media Center рассказал о возможностях F-16

Детали

F-16 – это многоцелевой истребитель, который наряду со своим прямым назначением воздушного боя, может использоваться в качестве тактического бомбардировщика, элемента ПВО и даже специализированного самолета радиоэлектронной борьбы. Таким образом F-16 объединяет в себе функционал всех главных советских платформ, которые сегодня используют Воздушные силы ВСУ, объясняет Military Media Center.

Разнообразие средств поражения, которые способна нести эта платформа, действительно впечатляет, говорится в сообщении центра. Ракеты «воздух-воздух»: базовые AIM-7 и AIM-120 AMRAAM (в последней модификации ракеты способны поражать цель в режиме самонаведения на расстоянии 180 км); ракеты «воздух-земля»: штурмовая AGM-65 «Маверик», противокорабельная и уже известная врагу в наземной версии AGM-84 «Гарпун», не менее знакомая противорадиолокационная AGM-88 HARM, а также крылатая ракета AGM-158 JASSM от Lockheed Martin (HIMARS). Последняя в базовой версии способна наделать знатного хлопка на расстоянии 370 км. Также могут использоваться разнообразные бомбы: корректируемые, свободнопадающие, зажигательные, кассетные. Одним словом, удивить врага есть чем.

Хотя F-16 немного уступает летной маневренности МиГ-29, эта несущественная разница полностью нивелируется продвинутой электроникой, которая позволяет деклассировать врага на дальних дистанциях. Дальность обнаружения целей радаром AN/APG-80 составляет почти 200 км, а прицельные контейнеры AN/AAQ-33 Sniper, AN/AAQ-13 LANTIRN или AN/AAQ-28 LITENING позволяют точно отработать вражеские цели

F-16 самый массовый самолет 4 поколения. Всего было выпущено около 4,600 истребителя этого типа, а это почти втрое больше, чем МиГ-29. Массовость предполагает развитую инфраструктуру, которая пригодится при обслуживании и поддержании боевых возможностей самолета, тогда как дефицит деталей для советских платформ по понятным причинам будет нарастать.

Дополнение

Украина получит от партнеров истребители F-16, заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G7 в Японии Президент Владимир Зеленский, добавив, что не знает, в каком количестве и когда это будет. Президент США Джо Байден официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских пилотов для F-16.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона предположил, что для начала Украина получит 12-18 истребителей F-16.

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