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Германия и Франция отказались от совместной разработки истребителя нового поколения

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Мерц и Макрон закрыли проект из-за конфликта компаний Airbus и Dassault. Стороны не смогли согласовать ключевые вопросы реализации программы истребителя.

Германия и Франция отказались от совместной разработки истребителя нового поколения

Германия и Франция решили прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения, который считался одним из самых масштабных оборонных проектов Европы. К такому решению лидеры двух стран пришли после длительных споров между промышленными партнерами программы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили будущее проекта во время саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории. После переговоров стороны пришли к выводу, что преодолеть многомесячный тупик между участниками программы не удастся.

Франция и Великобритания готовят новую модификацию ракет Storm Shadow/SCALP после их эффективности в Украине05.02.26, 06:06 • 4691 просмотр

В Елисейском дворце заявили, что Airbus, представляющий Германию и Испанию, и французская компания Dassault Aviation так и не смогли согласовать ключевые вопросы по реализации проекта. Именно конфликт между оборонными корпорациями стал главной причиной его срыва.

Решение об отказе от программы принято на фоне призывов к усилению европейской обороны из-за растущих угроз со стороны россии и давления со стороны США относительно увеличения военных расходов европейских союзников.

Макрон и Мерц обсудят судьбу проблемного проекта истребителя FCAS за $100 млрд - СМИ18.03.26, 10:05 • 4937 просмотров

Степан Гафтко

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Эмманюэль Макрон
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