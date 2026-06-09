Германия и Франция отказались от совместной разработки истребителя нового поколения

Германия и Франция решили прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения, который считался одним из самых масштабных оборонных проектов Европы. К такому решению лидеры двух стран пришли после длительных споров между промышленными партнерами программы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили будущее проекта во время саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории. После переговоров стороны пришли к выводу, что преодолеть многомесячный тупик между участниками программы не удастся.

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В Елисейском дворце заявили, что Airbus, представляющий Германию и Испанию, и французская компания Dassault Aviation так и не смогли согласовать ключевые вопросы по реализации проекта. Именно конфликт между оборонными корпорациями стал главной причиной его срыва.

Решение об отказе от программы принято на фоне призывов к усилению европейской обороны из-за растущих угроз со стороны россии и давления со стороны США относительно увеличения военных расходов европейских союзников.

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