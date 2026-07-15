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Европа создала консорциум для разработки космического перехватчика баллистических ракет

Киев • УНН

 • 2530 просмотра

5 европейских производителей ракет подписали письмо о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO. Цель — разработать экзоатмосферную ракету-перехватчик для уничтожения баллистических ракет средней дальности в космосе.

Европа создала консорциум для разработки космического перехватчика баллистических ракет

Европейские производители ракет и оборонные группы создали новый консорциум для разработки того, что, по их словам, станет первым на континенте перехватчиком, способным уничтожать баллистические ракеты средней и средней дальности в космосе. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в состав объединения вошли:

  • французская группа Thales;
    • авиационный гигант Airbus;
      • немецкое отделение MBDA Deutschland;
        • технологическая компания Safran;
          • аэрокосмический стартап Destinus.

            Указывается, что компании подписали в Париже письмо о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO, целью которого является разработка суверенной экзоатмосферной ракеты-перехватчика.

            Европа настаивает на устранении критических пробелов в противовоздушной и противоракетной обороне после вторжения России в Украину на фоне растущей обеспокоенности по поводу угроз баллистических ракет

            - пишет издание.

            Указывается, что лидеры ЕС понимают риски и хотят иметь собственные инструменты защиты. Компании планируют подписать обязательное консорциальное соглашение в течение трех месяцев, начать совместную инженерную работу в августе и провести испытания экзоатмосферной ракеты в космосе в 2027 году.

            Напомним

            Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российская баллистика вскоре сможет бить на расстояние до 5000 км.

            Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф16.06.26, 14:55 • 45826 просмотров

            Вадим Хлюдзинский

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