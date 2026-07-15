Европа создала консорциум для разработки космического перехватчика баллистических ракет

Европейские производители ракет и оборонные группы создали новый консорциум для разработки того, что, по их словам, станет первым на континенте перехватчиком, способным уничтожать баллистические ракеты средней и средней дальности в космосе. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в состав объединения вошли:

французская группа Thales;

авиационный гигант Airbus;

немецкое отделение MBDA Deutschland;

технологическая компания Safran;

аэрокосмический стартап Destinus.

Указывается, что компании подписали в Париже письмо о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO, целью которого является разработка суверенной экзоатмосферной ракеты-перехватчика.

Европа настаивает на устранении критических пробелов в противовоздушной и противоракетной обороне после вторжения России в Украину на фоне растущей обеспокоенности по поводу угроз баллистических ракет - пишет издание.

Указывается, что лидеры ЕС понимают риски и хотят иметь собственные инструменты защиты. Компании планируют подписать обязательное консорциальное соглашение в течение трех месяцев, начать совместную инженерную работу в августе и провести испытания экзоатмосферной ракеты в космосе в 2027 году.

Напомним

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