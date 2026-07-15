Европа создала консорциум для разработки космического перехватчика баллистических ракет
Киев • УНН
5 европейских производителей ракет подписали письмо о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO. Цель — разработать экзоатмосферную ракету-перехватчик для уничтожения баллистических ракет средней дальности в космосе.
Европейские производители ракет и оборонные группы создали новый консорциум для разработки того, что, по их словам, станет первым на континенте перехватчиком, способным уничтожать баллистические ракеты средней и средней дальности в космосе. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в состав объединения вошли:
- французская группа Thales;
- авиационный гигант Airbus;
- немецкое отделение MBDA Deutschland;
- технологическая компания Safran;
- аэрокосмический стартап Destinus.
Указывается, что компании подписали в Париже письмо о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO, целью которого является разработка суверенной экзоатмосферной ракеты-перехватчика.
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Указывается, что лидеры ЕС понимают риски и хотят иметь собственные инструменты защиты. Компании планируют подписать обязательное консорциальное соглашение в течение трех месяцев, начать совместную инженерную работу в августе и провести испытания экзоатмосферной ракеты в космосе в 2027 году.
Напомним
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