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Из-за дефицита Россия попросила Вьетнам предоставить ей самолёты вместе с экипажами

Киев • УНН

 • 1782 просмотра

РФ предложила Вьетнаму «мокрый» лизинг самолётов из-за дефицита авиапарка. У 11 крупнейших авиакомпаний не летали 130 из 673 самолётов.

Из-за дефицита Россия попросила Вьетнам предоставить ей самолёты вместе с экипажами

россия обратилась к Вьетнаму с предложением передать российским авиакомпаниям самолёты местных перевозчиков в «мокрый» лизинг — вместе с экипажами и техническим обслуживанием. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на «Интерфакс» и министра транспорта рф андрея никитина, пишет УНН.

Детали

По словам никитина, российская сторона уже направила Вьетнаму соответствующие предложения, которые в настоящее время рассматриваются. В москве объясняют такой шаг ростом пассажиропотока между странами: количество авиаперелётов, по утверждению министра, за год увеличилось почти в 3 раза.

«Мокрый» лизинг предусматривает аренду самолёта вместе с экипажем, техническим обслуживанием и другими необходимыми услугами.

россия уже искала самолёты в других странах

После введения международных санкций российские авиакомпании потеряли легальный доступ к новым Boeing и Airbus, а также к значительной части запчастей и сервисного обслуживания. Эти самолёты составляют около 2/3 российского парка гражданской авиации и обеспечивают около 90% пассажирских перевозок.

Росавиация назвала предупреждение Украины об опасности воздушного пространства РФ нелегитимным03.09.26, 03:46 • 17937 просмотров

Ранее москва пыталась договориться о «мокром» лизинге со странами Центральной Азии, Катаром, Кувейтом и Эфиопией. Летом 2025 года Эфиопия отказала россии, среди прочего из-за риска вторичных санкций США. О заключении аналогичных соглашений с другими странами пока не сообщалось.

Проблемы с техническим состоянием авиапарка тем временем усугубляются. По данным «Коммерсанта», летом в 11 крупнейших российских авиакомпаниях не выполняли рейсы 130 из 673 самолётов — почти 20% парка.

В аэропорту сочи ограничили заправку самолётов после атаки на нефтебазу04.09.26, 18:32 • 7397 просмотров

Степан Гафтко

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