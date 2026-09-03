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Росавиация назвала предупреждение Украины об опасности воздушного пространства РФ нелегитимным

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Росавиация заявила, что рекомендации Украины не имеют юридической силы, и сообщила о продолжении рейсов над РФ. Ранее президент Владимир Зеленский предупредил авиакомпании об опасности.

Росавиация назвала предупреждение Украины об опасности воздушного пространства РФ нелегитимным

В Росавиации отреагировали на предупреждение Украины об опасности российского неба. В сообщении для авиационного персонала говорится, что все опубликованные Украиной рекомендации «не имеют юридической силы», информирует УНН.

Детали

Там также утверждают, что продолжают плановую работу и в дальнейшем отправляют рейсы, в частности — иностранных авиакомпаний.

Авиационные власти Украины поддержали террористическую риторику своего главаря, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации россии, и выпустили нелегитимный NOTAM о якобы опасности воздушного пространства рф. В связи с этим Росавиация выпустила NOTAM о том, что все опубликованные Украиной документы относительно воздушного пространства РФ не имеют юридической силы, нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации

— говорится в сообщении.

Акции «Аэрофлота» упали после предупреждения Зеленского о «закрытии» неба РФ02.09.26, 05:03 • 14880 просмотров

Контекст

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский предупредил каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, что «российское небо становится полностью опасным» и «де-факто будет закрываться».

В ответ российский диктатор путин назвал слова Зеленского «заявкой на государственный терроризм» и пообещал, что рф «найдут, чем ответить».

"Закрытие" неба над рф - Украина официально проинформировала ИКАО02.09.26, 16:45 • 3670 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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