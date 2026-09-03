Росавиация назвала предупреждение Украины об опасности воздушного пространства РФ нелегитимным

В Росавиации отреагировали на предупреждение Украины об опасности российского неба. В сообщении для авиационного персонала говорится, что все опубликованные Украиной рекомендации «не имеют юридической силы», информирует УНН.

Детали

Там также утверждают, что продолжают плановую работу и в дальнейшем отправляют рейсы, в частности — иностранных авиакомпаний.

Авиационные власти Украины поддержали террористическую риторику своего главаря, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации россии, и выпустили нелегитимный NOTAM о якобы опасности воздушного пространства рф. В связи с этим Росавиация выпустила NOTAM о том, что все опубликованные Украиной документы относительно воздушного пространства РФ не имеют юридической силы, нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации — говорится в сообщении.

Акции «Аэрофлота» упали после предупреждения Зеленского о «закрытии» неба РФ

Контекст

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский предупредил каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, что «российское небо становится полностью опасным» и «де-факто будет закрываться».

В ответ российский диктатор путин назвал слова Зеленского «заявкой на государственный терроризм» и пообещал, что рф «найдут, чем ответить».

"Закрытие" неба над рф - Украина официально проинформировала ИКАО