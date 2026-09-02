"Закрытие" неба над рф - Украина официально проинформировала ИКАО

$44.460.0751.540.10
ukenru
Эксклюзив
12:26 • 12295 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
12:20 • 13383 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят
10:36 • 13385 просмотра
В ЕС уже продвигают новые санкции против рф - что предусматривается и будет ли изменение подхода
Эксклюзив
10:20 • 19716 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
09:39 • 14033 просмотра
Стрельба в Киеве: по факту нападения на СБУ начато расследование
09:19 • 12421 просмотра
Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска
Эксклюзив
2 сентября, 06:38 • 17802 просмотра
Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
2 сентября, 05:00 • 32920 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo
2 сентября, 04:31 • 20363 просмотра
Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
1 сентября, 20:41 • 34154 просмотра
Путин приказал вооружённым силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.7м/с
41%
749мм
Популярные новости
Ночная атака РФ на Одессу: ранены восемь человек, среди них ребёнокPhoto2 сентября, 04:23 • 11580 просмотра
ВСУ за сутки уничтожили 1 390 российских военных и почти 2 тысячи БПЛАPhoto2 сентября, 04:44 • 8540 просмотра
СБУ и ГУР предотвратили теракт фсб рф против лидера российской оппозиции2 сентября, 05:10 • 10511 просмотра
Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складовPhotoVideo2 сентября, 06:21 • 6984 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 19777 просмотра
публикации
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Эксклюзив
12:26 • 12300 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят12:20 • 13388 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
Эксклюзив
10:20 • 19721 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 19829 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo2 сентября, 05:00 • 32923 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Германия
Крым
Одесса
Иран
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 30080 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 27004 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 33110 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 30798 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 30815 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Техника
Дипломатка
Шахед-136

"Закрытие" неба над рф - Украина официально проинформировала ИКАО

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига призвал ИКАО, авиакомпании и правительства избегать полётов над россией из-за усиления военной активности. Он добавил, что Киев реализует своё неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

"Закрытие" неба над рф - Украина официально проинформировала ИКАО

Украина официально уведомила ИКАО, что воздушное пространство россии представляет опасность для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Украина призвала государства мира избегать полетов над воздушным пространством россии.

россия намеренно игнорирует существующие угрозы, возникшие вследствие ее агрессии против Украины, что уже привело к нескольким инцидентам в течение последних лет. На фоне резкой эскалации террора со стороны россии против Украины российское воздушное пространство становится все более опасным. Это наше ответственное решение - проинформировать ИКАО, все авиакомпании и правительства о необходимости соблюдать осторожность, даже если россия отказывается выполнять свою обязанность по их информированию. Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты

- говорится в сообщении Сибиги.

Глава МИД добавил, что война возвращается в россию, а Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, что "российское небо становится полностью опасным" и "де-факто будет закрываться".

В ответ российский диктатор Путин назвал слова Зеленского "заявкой на государственный терроризм" и пообещал, что РФ "найдут, чем ответить".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Митинги в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Организация Объединенных Наций
Владимир Зеленский
Украина