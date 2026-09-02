"Закрытие" неба над рф - Украина официально проинформировала ИКАО

Украина официально уведомила ИКАО, что воздушное пространство россии представляет опасность для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Украина призвала государства мира избегать полетов над воздушным пространством россии.

россия намеренно игнорирует существующие угрозы, возникшие вследствие ее агрессии против Украины, что уже привело к нескольким инцидентам в течение последних лет. На фоне резкой эскалации террора со стороны россии против Украины российское воздушное пространство становится все более опасным. Это наше ответственное решение - проинформировать ИКАО, все авиакомпании и правительства о необходимости соблюдать осторожность, даже если россия отказывается выполнять свою обязанность по их информированию. Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты - говорится в сообщении Сибиги.

Глава МИД добавил, что война возвращается в россию, а Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, что "российское небо становится полностью опасным" и "де-факто будет закрываться".

В ответ российский диктатор Путин назвал слова Зеленского "заявкой на государственный терроризм" и пообещал, что РФ "найдут, чем ответить".