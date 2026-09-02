"Закриття" неба над рф - Україна офіційно поінформувала ІКАО

Україна офіційно повідомила ІКАО, що повітряний простір росії є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Про це повідомив в соцмережі "Х" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Україна закликала держави світу уникати прольоту над російським повітряним простором.

росія навмисно ігнорує існуючі загрози, що виникли внаслідок її агресії проти України, що вже призвело до кількох інцидентів протягом останніх років. На тлі різкої ескалації терору з боку росії проти України російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим. Це наше відповідальне рішення - поінформувати ІКАО, усі авіакомпанії та уряди про необхідність дотримання обережності, навіть якщо росія відмовляється виконувати свій обов’язок щодо їхнього інформування. Ми хочемо запобігти ненавмисним інцидентам - йдеться в дописі Сибіги.

Очільник МЗС додав, що війна повертається до росії, а Україна реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський попередив кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, що "російське небо стає повністю небезпечним" і "де-факто буде закриватись".

У відповідь російський диктатор путін назвав слова Зеленського "заявкою на державний тероризм" і пообіцяв, що рф "знайдуть, чим відповісти".