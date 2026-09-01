Російське небо де-факто буде закриватись - Зеленський попередив авіакомпанії, що "дрони над рф будуть так, що треба зважати"

Президент України Володимир Зеленський попередив кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, що "російське небо стає повністю небезпечним" і "де-факто буде закриватись", передає УНН.

Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана росією, закриває її небо

Президент наголосив, що в Україні не хочуть втрати невинних життів, тому попереджають партнерів - "у небі росії закінчились безпечні моменти".

Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють в москві. Кожен з них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім москви, петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце