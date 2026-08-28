Зеленський: завдання – тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти росії

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, за результатами якої повідомив, що завдання України - тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти росії, передає УНН.

"Сьогодні провів Ставку. Ключове – це максимум нашої зброї для захисту від російських ударів по Україні. Основне – наш захист від реактивних "шахедів" і щоб зробити наші дипстрайки проти росії ще більш частими. Завдання – тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти росії. Зараз у середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій, має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни обрали тактику посилення терору: постійні повітряні тривоги одна за одною в Києві, на жаль, залітають саме реактивні "шахеди".

"Так само в інших наших містах, громадах – постійні удари по Харкову, по Запоріжжю. Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон. Звичайні цивільні підприємства були пошкоджені на Київщині. Всі, всі наші засоби протидії вже застосовуються, і важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних "шахедів", щоб наші дипстрайки давали росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати", - додав Зеленський.

За його словами, мир уже давно міг бути, але єдиний, кого мир не цікавить, править у москві.

"Вже в них стало менше бензину, менше стало експорту, менше логістики. росія вперше в історії імпортує бензин, витрачає кошти бюджету фактично на підтримку нафтових компаній. І буде таких втрат ще більше в них, якщо росія не хоче говорити нормально про закінчення цієї війни. Були також доповіді наших військових по новоросійську: вже досягається наш результат, що жодне судно в їхній новоросійськ не заходить і з порту не виходить. І кожна така доба без руху в новоросійську – це внесок у зниження російського потенціалу війни. Обов’язково знайдемо способи заблокувати й інші їхні порти. І ми не починали цієї війни й цілком справедливо ми відповідаємо на російські дії", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про отриману доповідь ГУР МОУ, і що є оновлення щодо виробництва росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво, вказавши, що буде протидія.