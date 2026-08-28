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Зеленский: цель — тысяча дронов для дальних ударов по россии в день

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Зеленский заявил о цели — тысяча дальнобойных дронов в день. По его словам, удары уже ограничили движение судов в Новороссийске.

Зеленский: цель — тысяча дронов для дальних ударов по россии в день

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего, по итогам которого сообщил, что задача Украины — тысяча дронов для дальнобойных санкций в день против России, передаёт УНН

"Сегодня провёл заседание Ставки. Ключевое — это максимум нашего оружия для защиты от российских ударов по Украине. Главное — наша защита от реактивных "шахедов" и сделать наши дипстрайки против России ещё более частыми. Задача — тысяча дронов для дальнобойных санкций в день против России. Сейчас в среднем 300 с лишним наших дальнобойных санкций, должно быть больше. Вполне конкретная цель есть, и мы выполним эту задачу", — сказал Зеленский. 

Он отметил, что россияне избрали тактику усиления террора: постоянные воздушные тревоги одна за другой в Киеве, к сожалению, залетают именно реактивные "шахеды". 

"Так же и в других наших городах, общинах — постоянные удары по Харькову, по Запорожью. Сумщина, Черниговщина, Днепровщина, наш Херсон. Обычные гражданские предприятия были повреждены в Киевской области. Все, все наши средства противодействия уже применяются, и важно, чтобы было существенное ускорение производства перехватчиков именно против таких реактивных "шахедов", чтобы наши дипстрайки давали России больше ощущения ответственности за выбор продолжать эту войну", — добавил Зеленский. 

По его словам, мир уже давно мог бы быть, но единственный, кого мир не интересует, правит в Москве. 

"У них уже стало меньше бензина, стало меньше экспорта, меньше логистики. Россия впервые в истории импортирует бензин, тратит бюджетные средства фактически на поддержку нефтяных компаний. И таких потерь у них будет ещё больше, если Россия не хочет нормально говорить об окончании этой войны. Были также доклады наших военных по Новороссийску: уже достигается наш результат — ни одно судно в их Новороссийск не заходит и из порта не выходит. И каждые такие сутки без движения в Новороссийске — это вклад в снижение российского военного потенциала. Обязательно найдём способы заблокировать и другие их порты. И мы не начинали эту войну и вполне справедливо отвечаем на российские действия", — отметил Президент. 

Напомним 

Президент Владимир Зеленский сообщил о полученном докладе ГУР МОУ и о том, что есть обновления относительно производства Россией баллистических ракет и планов масштабировать это производство, указав, что будет противодействие. 

Павел Башинский

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