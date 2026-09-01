Российское небо де-факто будет закрываться — Зеленский предупредил авиакомпании, что "дронов над рф будет столько, что нужно учитывать"

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, что "российское небо становится полностью опасным" и "де-факто будет закрываться", передает УНН.

Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой – ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе россии будут присутствовать так, что нужно это учитывать. Хотя российские власти не сообщают об этом должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная россией, закрывает ее небо

Президент подчеркнул, что в Украине не хотят потери невинных жизней, поэтому предупреждают партнеров — "в небе россии закончились безопасные моменты".

Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, в Украине, и послы, которые работают в москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты прежде всего москвы, петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши учреждения предоставят международным структурам полную информацию об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место