росавіація назвала попередження України про небезпеку неба рф нелегітимним

У росавіації відреагували на попередження України про небезпеку російського неба. У повідомленні до авіаперсоналу йдеться, що всі опубліковані Україною рекомендації "не мають юридичної сили", інформує УНН.

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Там також стверджують, що продовжують планову роботу і надалі відправляють рейси, зокрема - іноземних авіакомпаній.

Авіавлада України підтримала терористичну риторику свого ватажка, спрямовану на дестабілізацію роботи цивільної авіації росії, та випустила нелегітимний NOTAM про нібито небезпеку повітряного простору рф. У зв'язку з цим росавіація випустила NOTAM, що всі опубліковані Україною документи щодо повітряного простору РФ не мають юридичної сили, порушують Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію - йдеться у повідомленні.

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Контекст

Напередодні Президент України Володимир Зеленський попередив кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, що "російське небо стає повністю небезпечним" і "де-факто буде закриватись".

У відповідь російський диктатор путін назвав слова Зеленського "заявкою на державний тероризм" і пообіцяв, що рф "знайдуть, чим відповісти".

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