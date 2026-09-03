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росавіація назвала попередження України про небезпеку неба рф нелегітимним

Київ • УНН

 • 86 перегляди

росавіація заявила, що рекомендації України не мають юридичної сили, і повідомила про продовження рейсів над рф. Раніше Президент Володимир Зеленський попередив авіакомпанії про небезпеку.

росавіація назвала попередження України про небезпеку неба рф нелегітимним

У росавіації відреагували на попередження України про небезпеку російського неба. У повідомленні до авіаперсоналу йдеться, що всі опубліковані Україною рекомендації "не мають юридичної сили", інформує УНН.

Деталі

Там також стверджують, що продовжують планову роботу і надалі відправляють рейси, зокрема - іноземних авіакомпаній.

Авіавлада України підтримала терористичну риторику свого ватажка, спрямовану на дестабілізацію роботи цивільної авіації росії, та випустила нелегітимний NOTAM про нібито небезпеку повітряного простору рф. У зв'язку з цим росавіація випустила NOTAM, що всі опубліковані Україною документи щодо повітряного простору РФ не мають юридичної сили, порушують Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію

- йдеться у повідомленні.

Акції "Аерофлоту" впали після попередження Зеленського про "закриття" неба рф02.09.26, 05:03 • 14870 переглядiв

Контекст

Напередодні Президент України Володимир Зеленський попередив кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, що "російське небо стає повністю небезпечним" і "де-факто буде закриватись".

У відповідь російський диктатор путін назвав слова Зеленського "заявкою на державний тероризм" і пообіцяв, що рф "знайдуть, чим відповісти".

"Закриття" неба над рф - Україна офіційно поінформувала ІКАО02.09.26, 16:45 • 3650 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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