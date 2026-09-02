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Financial Times

Акції "Аерофлоту" впали після попередження Зеленського про "закриття" неба рф

Київ • УНН

 • 1940 перегляди

Акції "Аерофлоту" знизилися на 5,11% після попередження Зеленського про небезпеку польотів над росією. путін пригрозив Україні відповіддю.

Акції "Аерофлоту" впали після попередження Зеленського про "закриття" неба рф

Акції російського "Аерофлоту" впали більш ніж на 5% після того, як Президент України Володимир Зеленський опублікував попередження для авіакомпаній, які літають у російському небі. Про це повідомляє Meduza, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що котирування компанії впали на 5,11%, досягнувши мінімуму 30,36 рубля за папір.

Цю інформацію вже прокоментували у російському повстанському русі Black Spark.

Міжнародним компаніям час визнати той факт, що ведення бізнесу в путінській росії є токсичним та шкідливим для бізнесу. Особливо коли такий бізнес розташований поблизу виробничих потужностей, ресурсів та логістики, які використовуються для продовження війни, і є законними цілями

- зазначили активісти.

Контекст

Напередодні Президент України Володимир Зеленський попередив кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, що "російське небо стає повністю небезпечним" і "де-факто буде закриватись".

У відповідь російський диктатор путін назвав слова Зеленського "заявкою на державний тероризм" і пообіцяв, що рф "знайдуть, чим відповісти".

рф прагне забезпечити довготривалий і стабільний мир в Україні та в Європі - путін02.09.26, 01:05 • 2698 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Володимир Зеленський
Україна