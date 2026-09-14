Фінляндія приєдналася до французької ядерної ініціативи в Європі

Фінляндія приєдналася до ініціативи Франції щодо розширення сфери дії її ядерного стримування завдяки співпраці з країнами-партнерами в Європі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У березні Франція оголосила про "Ініціативу передового ядерного стримування" (Forward Nuclear Deterrence Initiative) у відповідь на занепокоєння президента США Дональда Трампа щодо зобов’язань США у сфері безпеки Європи та наслідків війни в Україні для безпеки регіону.

"Ця ініціатива насамперед спрямована на зміцнення європейської безпеки. Вона посилює відповідальність Європи за власну оборону та допомагає запобігти ескалації", — зазначив президент Фінляндії Александр Стубб у дописі в соцмережі X.

Згідно з умовами ініціативи, виключне право ухвалювати рішення про застосування ядерної зброї належить президенту Франції, на відміну від моделі НАТО, де діє спільна Група ядерного планування.

Водночас ініціатива передбачає проведення спільних навчань, можливість короткострокового розміщення засобів, здатних нести ядерну зброю, на території союзників, а також поглиблені консультації.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен в окремій заяві зазначив, що ця домовленість стала "закономірним кроком" після того, як раніше цього року до ініціативи приєдналися інші північні країни — Норвегія, Швеція та Данія.

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