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The Guardian
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Фінляндія приєдналася до французької ядерної ініціативи в Європі

Київ • УНН

 • 1600 перегляди

Фінляндія долучилася до ініціативи Франції щодо розширення ядерного стримування через співпрацю з європейськими партнерами. Її вже підтримали Норвегія, Швеція та Данія.

Фінляндія приєдналася до французької ядерної ініціативи в Європі

Фінляндія приєдналася до ініціативи Франції щодо розширення сфери дії її ядерного стримування завдяки співпраці з країнами-партнерами в Європі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У березні Франція оголосила про "Ініціативу передового ядерного стримування" (Forward Nuclear Deterrence Initiative) у відповідь на занепокоєння президента США Дональда Трампа щодо зобов’язань США у сфері безпеки Європи та наслідків війни в Україні для безпеки регіону.

"Ця ініціатива насамперед спрямована на зміцнення європейської безпеки. Вона посилює відповідальність Європи за власну оборону та допомагає запобігти ескалації", — зазначив президент Фінляндії Александр Стубб у дописі в соцмережі X.

Згідно з умовами ініціативи, виключне право ухвалювати рішення про застосування ядерної зброї належить президенту Франції, на відміну від моделі НАТО, де діє спільна Група ядерного планування.

Водночас ініціатива передбачає проведення спільних навчань, можливість короткострокового розміщення засобів, здатних нести ядерну зброю, на території союзників, а також поглиблені консультації.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен в окремій заяві зазначив, що ця домовленість стала "закономірним кроком" після того, як раніше цього року до ініціативи приєдналися інші північні країни — Норвегія, Швеція та Данія.

Британія і Франція обговорили запуск в Україні виробництва ракет SCALP04.09.26, 05:56 • 29025 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Ядерна зброя
Війна в Україні
Александр Стубб
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Данія
Франція
Швеція
Норвегія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна