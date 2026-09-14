Финляндия присоединилась к французской ядерной инициативе в Европе

Финляндия присоединилась к инициативе Франции по расширению сферы действия её ядерного сдерживания благодаря сотрудничеству со странами-партнёрами в Европе. Об этом сообщает Reuters, передаёт УНН.

Детали

В марте Франция объявила об "Инициативе передового ядерного сдерживания" (Forward Nuclear Deterrence Initiative) в ответ на обеспокоенность президента США Дональда Трампа обязательствами США в сфере безопасности Европы и последствиями войны в Украине для безопасности региона.

"Эта инициатива прежде всего направлена на укрепление европейской безопасности. Она усиливает ответственность Европы за собственную оборону и помогает предотвратить эскалацию", — отметил президент Финляндии Александр Стубб в сообщении в социальной сети X.

Согласно условиям инициативы, исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия принадлежит президенту Франции, в отличие от модели НАТО, где действует совместная Группа ядерного планирования.

В то же время инициатива предусматривает проведение совместных учений, возможность краткосрочного размещения средств, способных нести ядерное оружие, на территории союзников, а также углублённые консультации.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в отдельном заявлении отметил, что эта договорённость стала "закономерным шагом" после того, как ранее в этом году к инициативе присоединились другие северные страны — Норвегия, Швеция и Дания.

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