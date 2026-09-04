Британия и Франция обсудили запуск производства ракет SCALP в Украине
Киев • УНН
Лидеры Британии и Франции обсудили локализацию сборки дальнобойных ракет SCALP в Украине. Сроки и объемы производства не уточнили.
Премьер-министр Великобритании и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили дальнейшие шаги по созданию в Украине местных сборочных линий для дальнобойных ракет SCALP, в которых используются британские технологии. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании по итогам встречи лидеров на Даунинг-стрит, пишет УНН.
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Во время переговоров стороны отдельно остановились на поддержке Украины. Лидеры обсудили дальнейшую работу над локализацией сборки SCALP непосредственно в Украине, а также упомянули встречу Коалиции желающих, которая состоялась в Киеве на прошлой неделе.
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SCALP относятся к дальнобойным крылатым ракетам, которые Украина уже использует в войне против россии. В сообщении британского правительства не уточнили возможные сроки запуска сборочных линий или объёмы будущего производства.
О чём ещё говорили Макрон и британский премьер
Помимо Украины, лидеры обсудили борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш, отношения Великобритании с Европой и возможные последствия европейской политики "Сделано в Европе" для британской промышленности.
Также стороны говорили о ситуации на Ближнем Востоке, необходимости деэскалации в Ормузском проливе и действиях Израиля по созданию поселения E1, которые британский премьер назвал неприемлемыми.
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