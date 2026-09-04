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Британия и Франция обсудили запуск производства ракет SCALP в Украине

Киев • УНН

 • 8900 просмотра

Лидеры Британии и Франции обсудили локализацию сборки дальнобойных ракет SCALP в Украине. Сроки и объемы производства не уточнили.

Британия и Франция обсудили запуск производства ракет SCALP в Украине

Премьер-министр Великобритании и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили дальнейшие шаги по созданию в Украине местных сборочных линий для дальнобойных ракет SCALP, в которых используются британские технологии. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании по итогам встречи лидеров на Даунинг-стрит, пишет УНН.

Подробности

Во время переговоров стороны отдельно остановились на поддержке Украины. Лидеры обсудили дальнейшую работу над локализацией сборки SCALP непосредственно в Украине, а также упомянули встречу Коалиции желающих, которая состоялась в Киеве на прошлой неделе.

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SCALP относятся к дальнобойным крылатым ракетам, которые Украина уже использует в войне против россии. В сообщении британского правительства не уточнили возможные сроки запуска сборочных линий или объёмы будущего производства.

О чём ещё говорили Макрон и британский премьер

Помимо Украины, лидеры обсудили борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш, отношения Великобритании с Европой и возможные последствия европейской политики "Сделано в Европе" для британской промышленности.

Также стороны говорили о ситуации на Ближнем Востоке, необходимости деэскалации в Ормузском проливе и действиях Израиля по созданию поселения E1, которые британский премьер назвал неприемлемыми.

Украина получила разрешение Великобритании и Франции на производство ракет SCALP - Зеленский25.08.26, 14:54 • 4649 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
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Крылатая ракета Storm Shadow
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Украина