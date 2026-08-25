Украина получила разрешение Великобритании и Франции на производство ракет SCALP - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Великобритания и Франция разрешили Украине производить ракеты SCALP. Технические команды согласуют дальнейший календарь работ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Великобритании и Франции разрешение на производство ракет SCALP. Далее технические команды согласуют график дальнейших шагов. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНН.
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"Мы получили подтверждение от Британии. Мы ждали, потому что до этого мы говорили с Макроном, он мне подтвердил разблокирование SCALP и лицензий. Мы получили вчера положительный ответ от двух стран. Очень верю, что все не утонет в бюрократии", - сказал Зеленский.
Он добавил, что технические команды стран встретятся и обсудят детали.
"Так же, как и вчера, было решение, что через 7-10 дней у нас будет график по Freyja, когда мы будем встречаться, где у нас блокируется, с какой компанией, какой страной у нас что-то не получается", - добавил Зеленский.
Напомним
Правительство Великобритании согласилось передать чертежи британских компонентов для ракеты Scalp, французской версии британской крылатой ракеты Storm Shadow, что позволит Украине производить это оружие большой дальности внутри страны.