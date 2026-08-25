Лондон погодився передати креслення для ракет SCALP для виробництва Україною - ЗМІ

Уряд Великої Британії погодився передати креслення британських компонентів для ракети Scalp, французької версії британської крилатої ракети Storm Shadow, що дозволить Україні виробляти цю зброю великої дальності всередині країни, повідомляє BBC, пише УНН.

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Про те, що у понеділок Велика Британія оголосила, що надасть Україні доступ до секретних технологій для початку власного виробництва далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, здатних завдавати ударів глибоко всередині росії, і те, що Франція вже дала згоду на ліцензування цієї технології для європейської ракети, повідомляє і Reuters.

Уряд Великої Британії, як вказує BBC, дозволяє британській оборонній компанії MBDA розсекретити інформацію про свої компоненти для ракети Scalp, на тлі того, як Україна та Франція прагнуть створити складальні лінії в Україні.

Ракети Scalp та їхня версія, вироблена у Великій Британії, Storm Shadow, вже були надані Україні як Великою Британією, так і Францією та використані для ураження російських військових цілей, зазначає видання.

У відповідь кремль, зазначає Reuters, заявив, що використання секретних британських технологій "підллє масла у вогонь" погіршення їхніх відносин, після того, як минулого тижня попередив Лондон про "наслідки" за постачання безпілотників Україні.

Бернем відповів на погрози росії наслідками через використання Україною британських дронів

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час першого офіційного візиту на посаді до України пообіцяв продовжувати тиск на росію, попри "обурливі погрози" москви. Він сказав, що Коаліція охочих "робить усе можливе", водночас закликаючи Конгрес США "посилити" економічний тиск на росію.

У спільній декларації за підсумками засідання Коаліції охочих союзники, як зазначає Euronews, засудили "систематичні та наростаючі удари по українських містах, критично важливій інфраструктурі та мирному населенню" та пообіцяли посилити систему протиповітряної оборони України, назвавши це "питанням першочергової терміновості".

Лідери також взяли на себе зобов'язання ділитися відповідними технологіями, у тому числі через Коаліцію з протиракетної оборони, тоді як Україна готується до чергової зими російських ударів по її містах та енергетичній інфраструктурі.

Повномасштабні військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени - Макрон

У період з жовтня по листопад відбудуться великомасштабні спільні військові навчання, покликані перевірити оперативні можливості країн, що приєдналися до формату, та підготувати можливе втручання після завершення бойових дій, повідомив президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на зустрічі Коаліції охочих.

"Ми ухвалили рішення", – пояснив Макрон, наголосивши, що навчання покликані продемонструвати оперативну готовність Коаліції та її здатність діяти після припинення бойових дій. Мета, додав французький президент, також у тому, щоб зміцнити достовірність гарантій безпеки, запропонованих Києву.

Відмінну від інших позицію щодо цього пункту виявила Італія. Рим не братиме участі у військових навчаннях, про які оголосив Макрон. Увечері після засідання, як пише Euronews, це підтвердили урядові джерела: за їхніми словами, цей вибір відповідає лінії, яку неодноразово озвучувала голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Італія підтримує Україну та входить до Коаліції, але не має наміру направляти своїх військовослужбовців на українську територію.

Рішення Італії ухвалюється на тлі підготовки урядом нового пакету допомоги Україні. За даними джерел у виконавчій владі, Італія робить ставку насамперед на лікарні, школи та енергетичну інфраструктуру, а також на нові засоби оборони, включаючи генератори та техніку для протиповітряного захисту.

Для Макрона, як зауважується, навчання стають елементом стратегії стримування та майбутніх гарантій безпеки. "Дуже важливо продовжувати демонструвати нашу рішучість та нашу готовність", – заявив президент Франції.

Вибір Італії, однак, пише видання, запроваджує важливу відмінність усередині Коаліції: Прем'єр Мелоні, яка підключилася до саміту дистанційно, підтвердила підтримку Італією партнерів та переговорного шляху. Але в питанні прямого залучення італійських збройних сил лінія залишається незмінною: жодної участі в наземних операціях.