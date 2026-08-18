Бернем відповів на погрози росії наслідками через використання Україною британських дронів

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відповів на попередження росії на адресу Лондона після повідомлень про використання Україною дронів британського виробництва для ударів по російській території, повідомляє the Guardian, пише УНН.

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"Це Велика Британія робить те, що вона давно заявляла, а саме підтримує Україну на 100% проти цієї незаконної війни, яку очолює володимир путін.

Ми надаємо підтримку, щоб Україна могла захистити себе, і це була позиція Великої Британії протягом усього цього конфлікту, яку займали попередні прем'єр-міністри, і вона залишається такою для мене... Ми не друзі за гарної погоди. Ми будемо поруч у скрутну для України годину, і це не зміниться", - сказав Бернем.

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