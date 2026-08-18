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Бернем відповів на погрози росії наслідками через використання Україною британських дронів

Київ • УНН

 • 4140 перегляди

Прем'єр-міністр Британії заявив про 100% підтримку України у війні проти росії. Він наголосив, що Лондон буде поруч у скрутну годину.

Бернем відповів на погрози росії наслідками через використання Україною британських дронів

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відповів на попередження росії на адресу Лондона після повідомлень про використання Україною дронів британського виробництва для ударів по російській території, повідомляє the Guardian, пише УНН.

Деталі

"Це Велика Британія робить те, що вона давно заявляла, а саме підтримує Україну на 100% проти цієї незаконної війни, яку очолює володимир путін.

Ми надаємо підтримку, щоб Україна могла захистити себе, і це була позиція Великої Британії протягом усього цього конфлікту, яку займали попередні прем'єр-міністри, і вона залишається такою для мене... Ми не друзі за гарної погоди. Ми будемо поруч у скрутну для України годину, і це не зміниться", - сказав Бернем.

росія пригрозила Британії наслідками через використання Україною британських дронів18.08.26, 04:57 • 15726 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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