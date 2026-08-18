Бернем ответил на угрозы россии последствиями из-за использования Украиной британских дронов

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем ответил на предупреждение россии в адрес Лондона после сообщений об использовании Украиной дронов британского производства для ударов по российской территории, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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"Это Великобритания делает то, о чём она давно заявляла, а именно поддерживает Украину на 100% в этой незаконной войне, которую возглавляет владимир путин.

Мы оказываем поддержку, чтобы Украина могла защитить себя, и такова была позиция Великобритании на протяжении всего этого конфликта, которой придерживались предыдущие премьер-министры, и для меня она остаётся такой же... Мы не друзья только в хорошую погоду. Мы будем рядом в трудный для Украины час, и это не изменится", — сказал Бернем.

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