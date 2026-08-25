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Техника

Лондон согласился передать чертежи для ракет SCALP для производства Украиной — СМИ

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Британия разрешила передать Украине чертежи компонентов Scalp для производства ракет. Италия отказалась от военных учений в рамках коалиции.

Лондон согласился передать чертежи для ракет SCALP для производства Украиной — СМИ

Правительство Великобритании согласилось передать чертежи британских компонентов для ракеты Scalp, французской версии британской крылатой ракеты Storm Shadow, что позволит Украине производить это оружие большой дальности внутри страны, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

О том, что в понедельник Великобритания объявила о предоставлении Украине доступа к секретным технологиям для начала собственного производства дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, способных наносить удары глубоко по территории России, а также о том, что Франция уже дала согласие на лицензирование этой технологии для европейской ракеты, сообщает и Reuters.

Правительство Великобритании, как указывает BBC, разрешает британской оборонной компании MBDA рассекретить информацию о своих компонентах для ракеты Scalp на фоне стремления Украины и Франции создать сборочные линии в Украине.

Ракеты Scalp и их версия, производимая в Великобритании, Storm Shadow, уже были переданы Украине как Великобританией, так и Францией и использованы для поражения российских военных целей, отмечает издание.

В ответ Кремль, отмечает Reuters, заявил, что использование секретных британских технологий "подольёт масла в огонь" ухудшения их отношений после того, как на прошлой неделе предупредил Лондон о "последствиях" за поставки беспилотников Украине.

Бернем ответил на угрозы россии последствиями из-за использования Украиной британских дронов18.08.26, 15:12 • 5189 просмотров

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм во время первого официального визита в должности в Украину пообещал продолжать давление на Россию, несмотря на "возмутительные угрозы" Москвы. Он сказал, что Коалиция желающих "делает всё возможное", одновременно призвав Конгресс США "усилить" экономическое давление на Россию.

В совместной декларации по итогам заседания Коалиции желающих союзники, как отмечает Euronews, осудили "систематические и усиливающиеся удары по украинским городам, критически важной инфраструктуре и мирному населению" и пообещали усилить систему противовоздушной обороны Украины, назвав это "вопросом первоочередной срочности".

Лидеры также обязались делиться соответствующими технологиями, в том числе через Коалицию по противоракетной обороне, тогда как Украина готовится к очередной зиме российских ударов по её городам и энергетической инфраструктуре.

Полномасштабные военные учения Коалиции желающих состоятся осенью — Макрон24.08.26, 21:10 • 4824 просмотра

В период с октября по ноябрь пройдут масштабные совместные военные учения, призванные проверить оперативные возможности стран, присоединившихся к формату, и подготовить возможное вмешательство после завершения боевых действий, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на встрече Коалиции желающих.

"Мы приняли решение", — объяснил Макрон, подчеркнув, что учения призваны продемонстрировать оперативную готовность Коалиции и её способность действовать после прекращения боевых действий. Цель, добавил французский президент, также состоит в том, чтобы укрепить убедительность гарантий безопасности, предложенных Киеву.

Отличную от других позицию по этому пункту заняла Италия. Рим не будет участвовать в военных учениях, о которых объявил Макрон. Вечером после заседания, как пишет Euronews, это подтвердили правительственные источники: по их словам, этот выбор соответствует линии, которую неоднократно озвучивала председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. Италия поддерживает Украину и входит в Коалицию, но не намерена направлять своих военнослужащих на украинскую территорию.

Решение Италии принимается на фоне подготовки правительством нового пакета помощи Украине. По данным источников в исполнительной власти, Италия делает ставку прежде всего на больницы, школы и энергетическую инфраструктуру, а также на новые средства обороны, включая генераторы и технику для противовоздушной защиты.

Для Макрона, как отмечается, учения становятся элементом стратегии сдерживания и будущих гарантий безопасности. "Очень важно продолжать демонстрировать нашу решимость и нашу готовность", — заявил президент Франции.

Однако, как пишет издание, выбор Италии вносит важное различие внутри Коалиции: премьер-министр Мелони, подключившаяся к саммиту дистанционно, подтвердила поддержку Италией партнеров и переговорного пути. Но в вопросе прямого участия итальянских вооружённых сил позиция остаётся неизменной: никакого участия в наземных операциях.

Юлия Шрамко

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