Україна отримала дозвіл Британії та Франції виробляти ракети SCALP - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Британія та Франція дозволили Україні виробляти ракети SCALP. Технічні команди узгодять подальший календар робіт.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Великої Британії та Франції дозвіл на виробництво ракет SCALP. Далі технічні команди узгодять календар подальших кроків. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, передає УНН.
Деталі
"Ми отримали підтвердження від Британії. Ми чекали, тому що до цього ми говорили з Макроном, він мені підтвердив розблокування SCALP і ліцензій. Ми отримали вчора позитивну відповідь від двох країн. Дуже вірю, що все не втопиться в бюрократії", - сказав Зеленський.
Він додав, що технічні команди країн зустрінуться і обговорять деталі.
"Так само, як і вчора, було рішення, що за 7-10 днів у нас буде графік по Freyja, коли ми будемо зустрічатися, де у нас блокується, з якою компанією, якою країною у нас щось не виходить", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Уряд Великої Британії погодився передати креслення британських компонентів для ракети Scalp, французької версії британської крилатої ракети Storm Shadow, що дозволить Україні виробляти цю зброю великої дальності всередині країни.