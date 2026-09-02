Акции «Аэрофлота» упали после предупреждения Зеленского о «закрытии» неба РФ
Киев • УНН
Акции «Аэрофлота» снизились на 5,11% после предупреждения Зеленского об опасности полётов над Россией. Путин пригрозил Украине ответом.
Акции российского «Аэрофлота» упали более чем на 5% после того, как Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал предупреждение для авиакомпаний, летающих в российском небе. Об этом сообщает Meduza, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что котировки компании упали на 5,11%, достигнув минимума в 30,36 рубля за акцию.
Эту информацию уже прокомментировали в российском повстанческом движении Black Spark.
Международным компаниям пора признать тот факт, что ведение бизнеса в путинской России является токсичным и вредным для бизнеса. Особенно когда такой бизнес расположен вблизи производственных мощностей, ресурсов и логистики, которые используются для продолжения войны, и является законной целью
Контекст
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский предупредил каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, что «российское небо становится полностью опасным» и «де-факто будет закрываться».
В ответ российский диктатор путин назвал слова Зеленского «заявкой на государственный терроризм» и пообещал, что рф «найдут, чем ответить».
рф стремится обеспечить долгосрочный и стабильный мир в Украине и в Европе — путин02.09.26, 01:05 • 2596 просмотров