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Financial Times

рф стремится обеспечить долгосрочный и стабильный мир в Украине и в Европе — путин

Киев • УНН

 • 132 просмотра

путин назвал информацию о новой мобилизации в рф информационной атакой. Он заявил, что кремль готов к переговорам и стремится к стабильному миру.

рф стремится обеспечить долгосрочный и стабильный мир в Украине и в Европе — путин

Кремль стремится обеспечить долгосрочный и стабильный мир в Украине и Европе. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Он назвал «собачьей чепухой» и информационной атакой сообщения о том, что РФ готовит новую волну мобилизации после выборов в Госдуму в этом месяце.

Кроме того, путин объяснил, почему РФ не наносит ударов по руководству Украины.

Нам нужны какие-то люди для решения вопросов. Мы не бьём по политическому руководству, потому что нам же нужен хоть кто-то, с кем потом договариваться. Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путём, а не просто за 40 дней уничтожить нашу экономику

— сказал путин.

Он добавил, что Россия готова «к переговорному процессу со всеми, кто хочет этим заниматься».

Напомним

путин заявил, что российские войска получили приказ нанести массированные удары по энергетическим объектам Украины. Он назвал это ответом на удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре и НПЗ.

путин отказался встречаться с директором ЦРУ после его предложения прекратить войну в Украине01.09.26, 10:25 • 12951 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Владимир Путин
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Украина