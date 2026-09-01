путин отказался встречаться с директором ЦРУ после его предложения прекратить войну в Украине
Киев • УНН
Джон Рэтклифф прибыл в москву с призывом скорее завершить войну и встретился с нарышкиным и бортниковым. После этого кремль отменил его встречу с путиным.
российский диктатор владимир путин отказался от встречи с главой Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Джоном Рэтклиффом после того, как стало понятно, с какой целью он прибыл в москву. Об этом сообщили российские "медиа", передаёт УНН.
Детали
Как сообщается, Рэтклифф прибыл в москву с призывом к российскому руководству как можно скорее договориться о завершении российско-украинской войны. Директор ЦРУ исходил из того, что военное и экономическое положение россии ухудшается и москве выгоднее заключить соглашение сейчас, чем ждать дальнейшего ослабления.
Также во время поездки Рэтклифф встретился с главой российской службы внешней разведки сергеем нарышкиным и с главой федеральной службы безопасности александром бортниковым. После одной из этих встреч содержание разговора было передано путину, вследствие чего кремль отказался от личной встречи российского президента с директором ЦРУ.
Напомним
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в москву предложил провести трёхстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера владимира путина.
В ответ пресс-секретарь путина дмитрий песков назвал сообщения о предложении трёхстороннего саммита "информационными утками".