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путін відмовився зустрічатися з директором ЦРУ після його пропозиції припинити війну в Україні

Київ • УНН

 • 1444 перегляди

Джон Реткліфф прибув до москви із закликом швидше завершити війну та зустрівся з наришкіним і бортніковим. Після цього кремль скасував його зустріч із путіним.

путін відмовився зустрічатися з директором ЦРУ після його пропозиції припинити війну в Україні

російський диктатор володимир путін відмовився від зустрічі з головою Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джоном Реткліффом після того, як стало зрозуміло, з якою метою він прибув до москви. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, Реткліфф прибув до москви із закликом до російського керівництва якомога швидше домовитися про завершення російсько-української війни. Директор ЦРУ виходив із того, що військове та економічне становище росії погіршується і москві вигідніше укласти угоду зараз, ніж чекати на подальше ослаблення.

Також під час поїздки Реткліфф зустрівся з головою російської служби зовнішньої розвідки сергієм наришкіним і з головою федеральної служби безпеки олександром бортніковим. Після однієї з цих зустрічей зміст розмови було передано путіну, внаслідок чого кремль відмовився від особистої зустрічі російського президента з директором ЦРУ.

Нагадаємо

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до москви запропонував провести тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та російського лідера володимира путіна.

У відповідь речник путіна дмитро пєсков назвав повідомлення про пропозицію тристороннього саміту "інформаційними утками".

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Джон Реткліфф (політик)
Центральне розвідувальне управління
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки