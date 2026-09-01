путін відмовився зустрічатися з директором ЦРУ після його пропозиції припинити війну в Україні

російський диктатор володимир путін відмовився від зустрічі з головою Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джоном Реткліффом після того, як стало зрозуміло, з якою метою він прибув до москви. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

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Як повідомляється, Реткліфф прибув до москви із закликом до російського керівництва якомога швидше домовитися про завершення російсько-української війни. Директор ЦРУ виходив із того, що військове та економічне становище росії погіршується і москві вигідніше укласти угоду зараз, ніж чекати на подальше ослаблення.

Також під час поїздки Реткліфф зустрівся з головою російської служби зовнішньої розвідки сергієм наришкіним і з головою федеральної служби безпеки олександром бортніковим. Після однієї з цих зустрічей зміст розмови було передано путіну, внаслідок чого кремль відмовився від особистої зустрічі російського президента з директором ЦРУ.

Нагадаємо

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до москви запропонував провести тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та російського лідера володимира путіна.

У відповідь речник путіна дмитро пєсков назвав повідомлення про пропозицію тристороннього саміту "інформаційними утками".