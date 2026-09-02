рф прагне забезпечити довготривалий і стабільний мир в Україні та в Європі - путін

кремль прагне забезпечити довготривалий і стабільний мир в Україні та в Європі. Про це заявив російський диктатор володимир путін, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

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Він назвав "нісенітницею собачою" та інформаційною атакою повідомлення про те, що рф готує нову хвилю мобілізації після виборів до держдуми цього місяця.

Крім того, путін пояснив, чому рф не завдає ударів по керівництву України.

Нам потрібні якісь люди для вирішення питань. Ми не б'ємо по політичному керівництву, тому що нам же потрібен хоч хтось, з ким потім домовлятися. Дійсно, якщо вони зрозуміють, що вони хочуть вирішувати питання мирним шляхом, а не просто за 40 днів знищувати нашу економіку - сказав путін.

Він додав, що росія готова "до переговорного процесу з усіма, хто хоче це робити".

Нагадаємо

путін заявив, що російські війська отримали наказ завдати масованих ударів по енергетичних об’єктах України. Він назвав це відповіддю на удари ЗСУ по російській цивільній інфраструктурі та НПЗ.

путін відмовився зустрічатися з директором ЦРУ після його пропозиції припинити війну в Україні