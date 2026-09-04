В аэропорту сочи ограничили заправку самолётов после атаки на нефтебазу
Киев • УНН
После атаки БПЛА и пожара на нефтебазе в аэропорту сочи ограничили заправку самолётов. Также временно ограничены приём и выпуск воздушных судов.
Авиакомпаниям ограничили заправку самолетов в аэропорту сочи после атаки ВСУ на местную нефтебазу. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на соответствующее сообщение в системе аэронавигационной информации, пишет УНН.
Детали
"Заправка в аэропорту сочи осуществляется только топливным оператором ООО „ЛУКОЙЛ" по техническим причинам; авиакомпаниям необходимо подтвердить обеспечение заправки у этого оператора", - говорится в сообщении NOTAM.
Ограничение введено с сегодняшнего дня, 13:35 по московскому времени, до завтра, 13:30 по московскому времени. Это сообщение заменило предыдущее, которое также было введено сегодня. В нем говорилось о том, что заправка в целом ограничена у всех топливных операторов.
Также, согласно сообщению росавиации, для обеспечения безопасности полетов в аэропорту сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Напомним
Ночью 4 сентября дроны атаковали Сочи и "Сириус". Повреждены здания, загорелись нефтебаза и район дивизиона ПВО.
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