В аеропорту сочі обмежили заправку літаків після атаки на нафтобазу
Київ • УНН
Після атаки БПЛА та пожежі на нафтобазі в аеропорту сочі обмежили заправку літаків. Також тимчасово обмежено приймання і випуск суден.
Авіакомпаніям обмежили заправку літаків в аеропорту сочі після атаки ЗСУ на місцеву нафтобазу. Про це повідомляють росЗМІ на відповідне повідомлення в системі аеронавігаційної інформації, пише УНН.
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"Заправка в аеропорту сочі здійснюється лише паливним оператором ТОВ „ЛУКОЙЛ" з технічних причин; авіакомпаніям необхідно підтвердити забезпечення заправки у цього оператора", - йдеться в повідомленні NOTAM.
Обмеження запроваджене від сьогодні, 13:35 за московським часом, до завтра, 13:30 за московським часом. Це повідомлення замінило попереднє, яке також було введене сьогодні. У ньому йшлося про те, що заправка загалом обмежена у всіх паливних операторів.
Також, за повідомленням росавіації, для забезпечення безпеки польотів в аеропорту сочі запроваджено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.
Нагадаємо
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