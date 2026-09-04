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The New York Times

В аеропорту сочі обмежили заправку літаків після атаки на нафтобазу

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Після атаки БПЛА та пожежі на нафтобазі в аеропорту сочі обмежили заправку літаків. Також тимчасово обмежено приймання і випуск суден.

В аеропорту сочі обмежили заправку літаків після атаки на нафтобазу

Авіакомпаніям обмежили заправку літаків в аеропорту сочі після атаки ЗСУ на місцеву нафтобазу. Про це повідомляють росЗМІ на відповідне повідомлення в системі аеронавігаційної інформації, пише УНН.

Деталі

"Заправка в аеропорту сочі здійснюється лише паливним оператором ТОВ „ЛУКОЙЛ" з технічних причин; авіакомпаніям необхідно підтвердити забезпечення заправки у цього оператора", - йдеться в повідомленні NOTAM.

Обмеження запроваджене від сьогодні, 13:35 за московським часом, до завтра, 13:30 за московським часом. Це повідомлення замінило попереднє, яке також було введене сьогодні. У ньому йшлося про те, що заправка загалом обмежена у всіх паливних операторів.

Також, за повідомленням росавіації, для забезпечення безпеки польотів в аеропорту сочі запроваджено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.

Нагадаємо

Уночі 4 вересня дрони атакували сочі та "Сіріус". Пошкоджено будівлі, загорілися нафтобаза й район дивізіону ППО.

Удари Сил оборони зупинили роботу двох великих нафтопереробних підприємств рф - Генштаб 04.09.26, 14:31 • 2040 переглядiв

Ольга Розгон

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