Під сочі після масованої атаки дронів крім бази ППО загорілася ще й нафтобаза
Київ • УНН
Уночі 4 вересня дрони атакували сочі та «Сіріус». Пошкоджено будівлі, загорілися нафтобаза й район дивізіону ППО.
У ніч на 4 вересня сочі та федеральна територія "Сіріус" зазнали масованої атаки безпілотників, унаслідок якої виникла пожежа на території нафтобази. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на регіональний оперативний штаб, пише УНН.
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За даними російської влади, уламки безпілотників виявили за різними адресами. У кількох житлових будинках та інших спорудах пошкоджене скління, також виникли окремі займання.
Попередньо, постраждалих немає. російська влада стверджує, що пожежі вдалося оперативно загасити.
Раніше ASTRA за результатами OSINT-аналізу повідомила, що цієї ж ночі під Сочі також атакували район розташування російського дивізіону ППО із комплексом С-300 або С-400. Після атаки там фіксували пожежу, однак підтвердженої інформації про ураження самої системи ППО наразі немає.
Під cочі після атаки спалахнула пожежа в районі російського дивізіону ППО04.09.26, 02:52 • 1280 переглядiв