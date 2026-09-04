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Під сочі після масованої атаки дронів крім бази ППО загорілася ще й нафтобаза

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Уночі 4 вересня дрони атакували сочі та «Сіріус». Пошкоджено будівлі, загорілися нафтобаза й район дивізіону ППО.

Під сочі після масованої атаки дронів крім бази ППО загорілася ще й нафтобаза

У ніч на 4 вересня сочі та федеральна територія "Сіріус" зазнали масованої атаки безпілотників, унаслідок якої виникла пожежа на території нафтобази. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на регіональний оперативний штаб, пише УНН.

Деталі

За даними російської влади, уламки безпілотників виявили за різними адресами. У кількох житлових будинках та інших спорудах пошкоджене скління, також виникли окремі займання.

Попередньо, постраждалих немає. російська влада стверджує, що пожежі вдалося оперативно загасити.

Раніше ASTRA за результатами OSINT-аналізу повідомила, що цієї ж ночі під Сочі також атакували район розташування російського дивізіону ППО із комплексом С-300 або С-400. Після атаки там фіксували пожежу, однак підтвердженої інформації про ураження самої системи ППО наразі немає.

Під cочі після атаки спалахнула пожежа в районі російського дивізіону ППО04.09.26, 02:52 • 1280 переглядiв

Степан Гафтко

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