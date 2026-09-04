Под Сочи после массированной атаки дронов, помимо базы ПВО, загорелась ещё и нефтебаза
Киев • УНН
Ночью 4 сентября дроны атаковали Сочи и «Сириус». Повреждены здания, загорелись нефтебаза и район дивизиона ПВО.
В ночь на 4 сентября Сочи и федеральная территория «Сириус» подверглись массированной атаке беспилотников, в результате которой произошёл пожар на территории нефтебазы. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на региональный оперативный штаб, пишет УНН.
Подробности
По данным российских властей, обломки беспилотников обнаружили по разным адресам. В нескольких жилых домах и других сооружениях повреждено остекление, также возникли отдельные возгорания.
Предварительно, пострадавших нет. российские власти утверждают, что пожары удалось оперативно потушить.
Ранее ASTRA по результатам OSINT-анализа сообщила, что в ту же ночь под Сочи также атаковали район расположения российского дивизиона ПВО с комплексом С-300 или С-400. После атаки там зафиксировали пожар, однако подтверждённой информации о поражении самой системы ПВО пока нет.
В Сочи после атаки вспыхнул пожар в районе российского дивизиона ПВО04.09.26, 02:52 • 1164 просмотра