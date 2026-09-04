В Сочи после атаки вспыхнул пожар в районе российского дивизиона ПВО
Киев • УНН
После серии взрывов в районе «Сириуса» под Сочи возник пожар. Там расположен российский дивизион с комплексом С-300 или С-400.
В ночь на 4 сентября под Сочи после серии взрывов возник пожар в районе, где расположен российский зенитный ракетный комплекс С-300 или С-400. Об этом сообщает ASTRA по результатам OSINT-анализа кадров очевидцев, пишет УНН.
Детали
По данным издания, местные жители в течение ночи сообщали о многочисленных взрывах. Анализ опубликованных видео показал, что возгорание произошло в районе федеральной территории "Сириус" возле реки Псоу на границе с Абхазией.
Именно в этом районе, как отмечает ASTRA, расположен российский дивизион ПВО с комплексом С-300 или С-400. В то же время подтвержденной информации о поражении самой системы пока нет.
Эту территорию уже пытались атаковать в мае 2026 года. ASTRA также отмечает, что ранее местные СМИ сообщали об установке возле пляжа "Крылья Балтики" крупной радиолокационной станции.
Территория "Сириуса" уже неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 4 сентября российские власти также сообщали о работе ПВО в Сочи и "Сириусе".
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