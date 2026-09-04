Удары по НПЗ обходятся российскому бюджету всё дороже — нефтегазовые доходы резко упали
Киев • УНН
В августе доходы РФ от нефти и газа упали до 424 млрд рублей. В то же время нефтяные компании получили 304,6 млрд рублей бюджетных субсидий.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета рф в августе упали до минимального уровня с января, тогда как власти вынуждены тратить сотни миллиардов рублей на поддержку нефтяных компаний. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Минфина рф, пишет УНН.
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В августе российский бюджет получил 424 млрд рублей налогов от нефти и газа. Это на 16% меньше, чем в августе 2025 года, и на 43% ниже среднего показателя марта-июля, который составлял 753 млрд рублей.
Одной из главных причин падения стала нефть. Средняя стоимость российской Urals в августе снизилась до 59,02 доллара за баррель против 86 долларов в июне и 94 долларов в мае. В то же время добыча нефти в рф с начала года сократилась на 410 тыс. баррелей в сутки — до 8,89 млн.
российские нефтяники получают сотни миллиардов из бюджета
Дополнительной нагрузкой стали последствия ударов беспилотников по российским НПЗ. По данным издания, в августе как минимум 7 заводов приостанавливали производство, а всего в течение месяца по нефтеперерабатывающим предприятиям нанесли рекордный 21 удар.
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На этом фоне в августе бюджет рф выплатил нефтяным компаниям 304,6 млрд рублей субсидий. Всего за апрель-август нефтяники получили 1,525 трлн рублей.
За первые 8 месяцев 2026 года нефтегазовые доходы бюджета рф составили 5,02 трлн рублей — на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов прогнозирует, что по итогам года они могут составить 7,5–8 трлн рублей вместо запланированных 8,92 трлн, что станет самым низким показателем с 2020 года.
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