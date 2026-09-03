Второй по мощности НПЗ России полностью остановил переработку после атаки БПЛА — СМИ

Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в ленинградской области рф, занимающий второе место по мощности в россии, полностью остановил переработку нефти в результате атаки БпЛА 30 августа. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на предприятии мощностью 20 млн тонн в год, которое по объемам переработки уступает только Омскому НПЗ (22 млн тонн), получили повреждения две установки первичной переработки нефти.

При этом на заводе, принадлежащем "Сургутнефтегазу" и являющемся крупнейшим поставщиком топлива в санкт-петербург и северо-западные регионы россии, есть еще две установки, которые в сумме обеспечивают 52% мощности предприятия, но на момент атаки не работали - говорится в сообщении.

Указывается, что КИНЕФ, обеспечивающий 7% всей нефтепереработки в россии и выпускающий в год 2 млн тонн бензина и 7 млн тонн дизельного топлива, уже дважды в этом году останавливался на длительные ремонты из-за атак БпЛА — 26 марта и 5 мая. Полностью восстановить завод так и не удалось: в августе он работал с загрузкой около 50%.

Напомним

В городе кириши ленинградской области рф в ночь против 30 августа атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).

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