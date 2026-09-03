Другий за потужністю НПЗ Росії повністю зупинив переробку після атаки БпЛА - ЗМІ

Нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у ленінградській області рф, що посідає друге місце за потужністю в росії, повністю зупинив переробку нафти в результаті атаки БпЛА ‌30 серпня. Про це повідомляє The Moscow Times, інформує УНН.

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Зазначається, що на підприємстві потужністю 20 млн. тонн на рік, яке за обсягами переробки поступається лише Омському НПЗ (22 млн. тонн), отримали пошкодження дві установки первинної переробки нафти.

При цьому на заводі, що належить "Сургутнафтогазу" і є найбільшим постачальником палива до санкт-петербурга та північно-західних регіонів росії, є ще дві установки, які у сумі забезпечують 52% потужності підприємства, але на момент атаки не працювали - йдеться у повідомленні.

Вказується, що КІНЕФ, який забезпечує 7% усієї нафтопереробки в росії і випускає на рік 2 млн тонн бензину і 7 млн ​​тонн дизпалива, вже двічі цього року зупинявся на тривалі ремонти через атаки БпЛА - 26 березня і 5 травня. Відновити повністю завод так і не вдалося: у серпні він працював із завантаженням близько 50%.

Нагадаємо

У місті кіриші ленінградської області рф у ніч проти 30 серпня атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ).

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