У ленінградській області рф атакуваний один із найбільших нафтопереробних заводів – монітори

путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів

США можуть отримати контроль над частиною нафтових запасів Венесуели на 100 років – The Telegraph

У Києві після нічної атаки постраждали щонайменше 3 людини, є влучання у кількох районах

Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні

ВМС Туреччини та сили Сомалі звільнили захоплене піратами судно, 14 нападників ліквідовано

Київ 29 серпня майже половину доби провів під повітряними тривогами

В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція

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Який вигляд має село Мила після російського удару - фоторепортаж

"Чорних трансплантологів" на Буковині взяли під варту із заставою 1,5 млн гривень - Генпрокурор