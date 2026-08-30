У ленінградській області рф атакуваний один із найбільших нафтопереробних заводів – монітори
Київ • УНН
У кіришах атакували нафтопереробний завод КІНЕФ. Масштаби пошкоджень і наслідки наразі уточнюють.
У місті кіриші ленінградської області рф у ніч проти 30 серпня атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ). Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, пише УНН.
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Інформація про масштаби можливих пошкоджень підприємства наразі уточнюється. Офіційних даних про наслідки атаки на цей момент немає.
"Киришинефтеоргсинтез" належить російській компанії "Сургутнефтегаз" та є одним із ключових нафтопереробних підприємств на північному заході рф.
За даними Exilenova+, потужність переробки підприємства становить близько 20 млн тонн нафти на рік, або приблизно 400 тисяч барелів на добу. КІНЕФ уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.
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