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В Ленинградской области РФ атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов — мониторы

Киев • УНН

 • 536 просмотра

В Киришах атаковали нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ. Масштабы повреждений и последствия в настоящее время уточняются.

В Ленинградской области РФ атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов — мониторы

В городе Кириши Ленинградской области РФ в ночь на 30 августа атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ). Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

Информация о масштабах возможных повреждений предприятия сейчас уточняется. Официальных данных о последствиях атаки на данный момент нет.

«Киришинефтеоргсинтез» принадлежит российской компании «Сургутнефтегаз» и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий на северо-западе РФ.

По данным Exilenova+, мощность переработки предприятия составляет около 20 млн тонн нефти в год, или примерно 400 тысяч баррелей в сутки. КИНЕФ уже неоднократно становился целью атак беспилотников.

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Степан Гафтко

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