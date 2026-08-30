В Ленинградской области РФ атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов — мониторы
Киев • УНН
В Киришах атаковали нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ. Масштабы повреждений и последствия в настоящее время уточняются.
В городе Кириши Ленинградской области РФ в ночь на 30 августа атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ). Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
Информация о масштабах возможных повреждений предприятия сейчас уточняется. Официальных данных о последствиях атаки на данный момент нет.
«Киришинефтеоргсинтез» принадлежит российской компании «Сургутнефтегаз» и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий на северо-западе РФ.
По данным Exilenova+, мощность переработки предприятия составляет около 20 млн тонн нефти в год, или примерно 400 тысяч баррелей в сутки. КИНЕФ уже неоднократно становился целью атак беспилотников.
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